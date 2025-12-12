circle x black
Roma, domani incontro su incel e modelli di mascolinità

Di recente la serie TV “Adolescence” ha riaperto il dibattito sul fenomeno Incel e sulla nuova ondata di misoginia tra i ragazzi più giovani. Un dibattito presso l'associazione QuestaèRoma

12 dicembre 2025 | 10.19
Redazione Adnkronos
Domani a Roma si terrà un incontro su "Incel e modelli di mascolinità: una conversazione facilitata da un gioco di storytelling". Nell’ultimo anno, la serie TV “Adolescence” ha riaperto il dibattito sul fenomeno Incel, ovvero dei maschi che si definiscono forzatamente celibi, e sulla nuova ondata di misoginia tra i ragazzi più giovani. Ma a quali modelli di mascolinità si rifà questa subcultura? Quali bisogni, desideri, paure vengono cancellati durante il passaggio delicatissimo dell’adolescenza? A queste domande si tenterà di dare una risposta.

L'incontro si terrà presso l'associazione QuestaèRoma, associazione culturale e sportiva che si occupa di emarginare ogni forma di discriminazione attraverso l'arte e la formazione. Diego Galli (community organizer e facilitatore) guiderà l'esplorazione di miti e simboli dei gruppi Incel, per poi provare a riscrivere il significato della parola "mascolinità" attraverso un gioco di storytelling collaborativo.

