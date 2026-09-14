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Roma, droni su casa Onorato, assessore presenta denuncia: "Inquietante, fiducia nelle forze dell'ordine"

"Per questo mi sono rivolto ai carabinieri - Avanti nel mio impegno nell'amministrazione senza sconti a nessuno e per Progetto Civico"

- (Fotogramma/Ipa)
- (Fotogramma/Ipa)
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14 settembre 2026 | 13.47
Sara Di Sciullo
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"Avere tre giorni di seguito i droni sul giardino, sulla testa di moglie e figlie, è abbastanza inquietante. Per questo ho fatto subito una denuncia ai carabinieri. E' successo a inizio luglio, non l'ho mai voluto dire pubblicamente per non animare ulteriormente questo clima pesante che da anni mi accompagna in città". Interpellato dall'Adnkronos, Alessandro Onorato, fondatore di Progetto Civico e assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, commenta la denuncia presentata ai carabinieri della stazione Trionfale, dopo aver notato, nei giorni del primo weekend di luglio, dei droni sopra la sua abitazione.

"Ho totale fiducia nelle forze dell'ordine: ringrazio il prefetto Lamberto Giannini per la costante vicinanza che mi ha dimostrato - prosegue Onorato - Andrò avanti nel mio impegno nell'Amministrazione senza fare sconti a nessuno, continuando a ripristinare ordine e legalità nell'impiantistica sportiva comunale. Così come porterò avanti allo stesso modo il mio impegno politico nazionale nel rafforzare e sviluppare Progetto Civico".

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