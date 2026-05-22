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Roma, due bambini lasciati soli in auto in centro: denunciata la madre

Un passante ha notato i piccoli che piangevano e ha chiesto l'intervento di una pattuglia

Polizia Roma Capitale - Fotogramma /Ipa
Polizia Roma Capitale - Fotogramma /Ipa
22 maggio 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si era allontanata per andare in alcuni negozi, lasciando i due figli piccoli soli in un'auto in sosta. E' successo vicino a via del Corso, a Roma, e per questo motivo la donna è stata denunciata dagli agenti del I gruppo centro della polizia locale di Roma Capitale per abbandono di minori. L’intervento risale ad alcuni giorni fa ed è scaturito dopo la segnalazione di un passante che, attirato dal pianto dei piccoli all’interno dell’abitacolo, ha chiesto l’intervento di una pattuglia in servizio di vigilanza nella zona.

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Come ricostruisce in una nota la polizia locale, gli agenti hanno verificato la presenza dei due bambini nel veicolo, lasciato parcheggiato al sole, e hanno tranquillizzato i bambini che nel frattempo sono riusciti ad abbassare i finestrini.

Contestualmente sono partiti gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino ad individuare la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. La donna è stata accompagnata negli uffici del I Gruppo, in via della Greca per i controlli. Informati l’autorità giudiziaria e i servizi sociali, la donna è stata denunciata per abbandono di minori.

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abbandono minori polizia locale
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