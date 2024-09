L'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio in via dei Giornalisti ed è stato ripresa da alcuni residenti del quartiere

Infuriato per l'esonero di Daniele De Rossi, ha preso a pugni un operatore dell'Ama nella zona della Balduina a Roma. L'aggressione, rivela il quotidiano online 'la Capitale', è avvenuta nel primo pomeriggio in via dei Giornalisti ed è stato ripresa da alcuni residenti del quartiere. ''L'aggressore ha prima insultato l'operatore dell'Ama, poi è iniziata una discussione tra i due che è sfociata nella violenza'', racconta un testimone al quotidiano online che ha pubblicato il video in cui si vede un uomo che ''tenta con violenza di sferrare diversi pugni al lavoratore della municipalizzata dei rifiuti di Roma mentre è su un camioncino dell'azienda'' (IL VIDEO).

''Per la strada, insieme all'aggressore, un altro dipendente dell'Ama e un altro uomo provano a placarlo - scrive ancora la Capitale - Alla fine riescono a trascinarlo via''. Stando alle testimonianze emerse finora, l'aggressore avrebbe indossato una tuta della As Roma. ''Secondo i residenti della zona, infatti, la rabbia dell'uomo sarebbe da ricondurre all'esonero di Daniele De Rossi'', sottolinea 'la Capitale'.