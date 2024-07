Due incendi sono scoppiati oggi, 17 luglio, a Roma. Il primo nella zona di Casal Lumbroso nel quadrante Ovest della Capitale. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme. Il rogo partito da alcune sterpaglie, lambisce alcune abitazioni che sono state evacuate.

Un'alta colonna di fumo visibile a distanza si leva dal rogo di legname e sterpaglie. La nube è visibile anche nel vicino parco acquatico e pulviscolo di cenere e l'odore acre ha raggiunto persino il centro della Capitale.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri la polizia anche e gli agenti della polizia di Roma Capitale che hanno chiuso al traffico via di Casale Lumbroso per vicolo di Casale Lumbroso.

Il secondo rogo è scoppiato nel quadrante Est di Roma, in via Di Scheda. Anche qui sono al lavoro gli uomini dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, e la polizia.

Impegnata su entrambi i fronti la Protezione Civile di Roma. ''Abbiamo un incendio importante in zona Casal Lumbroso e un altro sempre importante a Tor Vergata. Siamo impegnati con squadre della Protezione civile'', dice all'Adnkronos il direttore della Protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano sui due incendi che sono divampati in alcune zone di Roma.

Una situazione che sta portando anche ''nel centro della città un odore di bruciato e frammenti di cenere dal cielo. Stimiamo che si tratti della colonna di fumo che parte da Casal Lumbroso''.

''In questo momento l'unico consiglio è quello di chiudere le finestre in presenza di fumo maleodorante e di non mettere in funzione condizionatori che non abbiano i filtri all'interno, dove invece la situazione è più complicata bisogna anche bloccare i filtri all'interno. In via precauzionale per le zone in prossimità dell'incendio abbiamo attivato Arpa regionale che è andata a posizionare un campionatore''.