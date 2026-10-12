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Roma, buco nel muro e maschere di Halloween: rapina da 100mila euro alle Poste della Garbatella

I due sono entrati nella parte posteriore dell'ufficio postale dove hanno aspettato che arrivassero direttrice e dipendenti. Dopo il furto sono fuggiti

La rapina all'ufficio postale dall Garbatella
La rapina all'ufficio postale dall Garbatella
12 ottobre 2026 | 12.55
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Hanno fatto un buco nella parete e sono entrati nella parte posteriore dell'ufficio postale. Lì hanno aspettato che arrivassero direttrice e dipendenti. A quel punto i due, con il volto coperto da maschere di Halloween, entrambi armati di pistola, hanno fatto irruzione all'interno, minacciando per farsi aprire le casse e fuggire con centomila euro in contanti. E' successo alle 9 al civico 46 di via Caffaro, nel quartiere romano della Garbatella. Sul posto i carabinieri della Stazione Garbatella e della Compagnia di Eur impegnati nelle indagini. In corso il rilievi tecnico scientifici.

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