Decine di studenti si sono dati appuntamento questa mattina davanti alla fermata della metropolitana San Paolo di Roma per chiedere maggiore attenzione alla questione palestinese, nel giorno in cui è stata aperta la Porta Santa nella vicina Basilica. "Non voltatevi dall'altra parte, fermiamo Israele, per un Giubileo contro genocidio, massacri e guerre", si legge sul lungo striscione che i ragazzi hanno portato in corteo.

Alla Rete Antisionista, creata in seguito a un'assemblea tenutasi il 9 novembre scorso, partecipano, fra le altre sigle, Rete dei comunisti, Osa, Cambiare Rotta, il Movimento degli studenti palestinesi, Associazione Palestinesi in Italia e Arci.