Roma, rievocato il Miracolo della Neve a Santa Maria Maggiore

A Roma la 43esima edizione della rievocazione storica del Miracolo della Neve davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore anche quest’anno ha attirato un grande pubblico, rimasto incantato dallo spettacolo nato dall'opera dell'architetto Cesare Esposito nel 1983, che ricorda la nevicata del 5 agosto del 358 d.C. sul Colle Esquilino dopo che la Vergine Maria apparve in sogno all'allora Papa Liberio e al patrizio Giovanni. La piazza si è riempita di luci, musiche e neve artificiale. Per rievocare quel miracolo, dal 1983, ogni 5 agosto, piazza di Santa Maria Maggiore si trasforma in un grande teatro a cielo aperto dove va in scena un'intensa nevicata artificiale tra spettacoli di luci, musica e poesia. In piazza la Fanfara della Legione allievi dell’Arma dei Carabinieri diretta dal maestro Danilo Di Silvestro, il concerto lirico con Sara Pastore, Caterina Novak, Rino Scaturro, Cristian Caselli e Giuseppe Milli e il pianista Francesco Del Fra. L’architetto Esposito ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato e aiutato nella realizzazione dell’evento.