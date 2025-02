E' accaduto in via dei Castani. Per l'agente, colpito a una spalla, prognosi di 10 giorni

Superalcolici, prodotti per l'igiene personale e generi alimentari. E' il bottino del furto messo a segno da un italiano e un albanese nella tarda serata di ieri in via dei Castani, in zona Quarticciolo, a Roma. Durante l'operazione in zona dei poliziotti a caccia dei responsabili, sono stati notati due uomini che si aggiravano con tranquillità e disinvoltura per le strade del Quarticciolo, spingendo a mano un carrello per la spesa brandizzato con il logo del supermercato oggetto del furto.

Mentre l'albanese veniva perquisito, l'italiano, poi identificato per un noto pregiudicato della zona, ne ha approfittato per darsi alla fuga. Bloccato da un altro equipaggio mentre scavalcava un cancello di un'abitazione, ha reagito all'agente che lo aveva bloccato tentando con un coltello di ferirlo al volto dopo avergli morso una mano e riuscendo infine ad affondare la lama su una spalla.

Intervenuti sul posto 10 equipaggi della polizia di Stato e cinturata l’area, l'italiano è stato bloccato e arrestato per rapina impropria nonché violenza e resistenza a pubblico ufficiale, per le lesioni provocate all’agente aggredito, giudicate guaribili con una prognosi di 10 giorni. Al poliziotto la chiamata di vicinanza del Questore di Roma.