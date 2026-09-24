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Roma Termini, blitz dell'assessore Onorato contro i tassisti furbetti: "Spennano i turisti, che figura facciamo in tutto il mondo?" - Video

Il filmato su Instagram tra le auto che non si mettono in fila, ma aspettano a lato in stazione

Dal filmato dell'assessore Onorato su Instagram
Dal filmato dell'assessore Onorato su Instagram
24 settembre 2026 | 20.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Duro sfogo dell'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma, Alessandro Onorato, contro i tassisti disonesti a caccia di turisti considerati "polli da spennare". In un video, pubblicato sui suoi profili social, diventato virale nelle ultime ore, l'assessore se la prende con i tassisti che a Roma si "battono le corse", un fenomeno che, tuona, va estirpato. Nella didascalia del video si legge: "Scelgono i turisti da spennare creando file lunghissime. Creano un danno enorme a tutta la categoria, truffano gli utenti e mortificano l'immagine di Roma nel mondo". E aggiunge: "Dopo aver presentato esposti alla Procura della Repubblica, sono andato direttamente a dirglielo in faccia, alla stazione Termini. E continuerò a farlo".

Nel video girato nel piazzale antistante la Stazione Termini di Roma, l'assessore grida: "Mi sono rotto i cog...ni" davanti ai tassisti sorpresi a 'caccia' di turisti. Poi, descrivendo il contesto, dice: "Questa è la fila, in questo momento, a Termini per prendere un taxi. Qui ci sono dei tassisti che invece stanno davanti a battersi le corse. 'Battersi le corse' vuol dire non rispettare la fila dei tassisti onesti, mettersi in sosta vietata e aspettare turisti da spennare, non applicando il tassametro ma tariffe molto più alte".

Quindi si rivolge direttamente agli autisti: "Ragazzi, c'è una fila di 300 metri, sto facendo un video: caricate le persone, altrimenti spostatevi da qui. Dovete caricare le persone o spostare i taxi perché c'è una fila di 300 metri. Basta". Di fronte alle proteste degli operatori, continua: "Basta! Vi state battendo le corse. Basta! Ci facciamo prendere per il c... da tutto il mondo. Levate sti taxi. Levate sti taxi, basta. Mi sono rotto i cog...ni".

A corredo del video, infine, conclude: "Ps: scusate per il linguaggio ma quando è troppo, è troppo".

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