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Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt: giornata da incubo

Pioggia incessante sulla capitale, decine di interventi della Polizia locale

Un'auto nella pioggia - (Fotogramma)
Un'auto nella pioggia - (Fotogramma)
08 ottobre 2026 | 07.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt. Il maltempo si abbatte sulla Capitale con pioggia incessante per tutta la notte. Le precipitazioni intense continuano anche nelle prime ore della mattina, con inevitabili ripercussioni sul traffico, in tilt in tutti i quadranti della città e in particolare sulle arterie che collegano le zone periferiche, anche al di fuori del Grande Raccordo Anulare, alle aree centrali. Sono già decine gli interventi della Polizia Locale a Roma per alberi caduti e allagamenti.

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roma maltempo roma traffico
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