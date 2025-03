E' morta la turista spagnola di 55 anni caduta questa mattina nel vuoto dal parapetto in prossimità della scalinata in Piazza della Trinità de’ Monti, in Piazza di Spagna, a Roma. Cadendo è finita all’interno di un’area privata afferente ad una attività commerciale. Ad intervenire le pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale in servizio a piazza di Spagna insieme a personale sanitario, che ha trasportato la donna ferita presso il Policlinico Umberto I dove è deceduta per le gravi lesioni riportate. Sull’accaduto sono tuttora in corso le indagini da parte della Polizia Locale, non si esclude che si possa trattare di un tentativo di suicidio.