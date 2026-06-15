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Roma, vasto incendio vicino via lido di Castel Porziano: vigili in azione

- Foto da Polizia locale di Roma Capitale
- Foto da Polizia locale di Roma Capitale
15 giugno 2026 | 18.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un vasto incendio è divampato all’interno di un’area verde a ridosso di via del Lido di Castel Porziano, a Roma, e sul posto sono intervenute le pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area, predisponendo, con il supporto di ulteriore personale, i servizi necessari per la gestione della viabilità nell’intera zona: al momento via del Lido di Castel Porziano è chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra la via Litoranea a viale di Castel Porziano.

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Sul posto sono presenti vigili del fuoco e protezione civile impegnati nelle operazioni di spegnimento. Per motivi di sicurezza e a causa del fumo intenso, alcuni residenti nelle abitazioni più vicine all’area si sono allontanati autonomamente dalle proprie case.

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incendio area verde polizia locale vigili del fuoco protezione civile
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