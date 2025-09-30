Il rosmarino non è solo un'erba aromatica utilizzata per insaporire i cibi, ma ha anche tanti altri usi legati al benessere personale e alla casa. A parlarne sono diversi account sui social, che tramandano anche online i classici 'rimedi' e 'consigli' della nonna. Bollire il rosmarino avrebbe diversi benefici perché nell'acqua calda, la pianta rilascia i suoi oli essenziali.

Come bollire il rosmarino

Per prima cosa è necessario prendere un rametto di rosmarino fresco e assicurarsi che sia ben pulito, il secondo passo è riempire una pentola con acqua sufficiente a coprire il rosmarino e portarla a ebollizione. A quel punto, quando l'acqua bolle, si può aggiungere il rametto di rosmarino e lasciarlo bollire per 5 minuti. Una volta spento il fuoco e tolto il rametto, l'infuso è pronto.

I benefici

L'infuso ottenuto può essere versato in una ciotola e lasciato diffondersi nelle stanze della casa. Secondo la tradizione l'aroma del rosmarino stimolerebbe la mente, aiutando la memoria e la concentrazione. Il secondo beneficio sarebbe quello di alleviare lo stress e l'ansia grazie all'effetto rilassante dell'aroma. Il vapore di rosmarino invece aiuterebbe a liberare le vie respiratorie e ad alleviare piccoli fastidi.

Il liquido ottenuto però può essere utilizzato anche per pulire la casa in modo naturale.

In molti sul web mostrano poi di utilizzare l'infuso, una volta freddato, anche per sciacquare i capelli. "Il rosmarino è una pianta dalle proprietà antisettiche, tonificanti, stimolanti e dalle virtù energizzanti, e il suo infuso avrà un effetto molto benefico sulla cute dei capelli", scrive su Instagram Michela Coppa, autrice del libro 'Per un anno di benessere'.