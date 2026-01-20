Oggi verso le 16 i vigili del fuoco di Rovigo hanno localizzato il corpo senza di vita del 26enne di Adria scomparso da ieri. Il giovane era uscito per andare a pesca sul greto del fiume Adigetto, dove oggi pomeriggio è stato trovato grazie all'ecoscandaglio a bordo di un’imbarcazione.

Il corpo era sul fondo del canale, a circa 100 metri dal luogo presunto della scomparsa, sulla sponda del fiume verso Cavarzere (Venezia). Il recupero della salma è stato effettuato dai sommozzatori del nucleo regionale dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri, la polizia di Stato e la polizia locale. Le ricerche erano scattate già questa notte alle 2 e poco dopo erano state individuate sia la sua auto che la sua attrezzatura da pesca nella frazione di Passetto.