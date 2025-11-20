Ruba cellulare al pianista mentre sta suonando in chiesa e poi scappa tra la folla di fedeli. E' accaduto lo scorso pomeriggio a Roma, nella chiesa San Luca Evangelista in via Erasmo Gattamelata.

Durante le prove di una funzione religiosa, un uomo, approfittando di una distrazione del pianista, ha portato via il cellulare che era appoggiato sul pianoforte ed è scappato. La vittima, accortasi della sparizione del cellulare, ha subito chiesto aiuto al 112. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Stazione Torpignattara, che ha ritracciato l'uomo, inseguito da un passante, intervenuto su segnalazione della vittima.

Raggiunto e bloccato dai militari, l’uomo, un 55enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per furto aggravato e il telefono recuperato e restituito al proprietario.