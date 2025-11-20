circle x black
Cerca nel sito
 

Ruba cellulare a pianista durante prove in chiesa a Roma, arrestato dopo fuga tra fedeli

E' accaduto nella chiesa San Luca Evangelista in via Erasmo Gattamelata

Carabinieri
Carabinieri
20 novembre 2025 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ruba cellulare al pianista mentre sta suonando in chiesa e poi scappa tra la folla di fedeli. E' accaduto lo scorso pomeriggio a Roma, nella chiesa San Luca Evangelista in via Erasmo Gattamelata.

Durante le prove di una funzione religiosa, un uomo, approfittando di una distrazione del pianista, ha portato via il cellulare che era appoggiato sul pianoforte ed è scappato. La vittima, accortasi della sparizione del cellulare, ha subito chiesto aiuto al 112. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Stazione Torpignattara, che ha ritracciato l'uomo, inseguito da un passante, intervenuto su segnalazione della vittima.

Raggiunto e bloccato dai militari, l’uomo, un 55enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per furto aggravato e il telefono recuperato e restituito al proprietario.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma news cronaca news roma furto cellulare chiesa roma chiesa furto
Vedi anche
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza