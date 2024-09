Sabato 7 settembre raccolta firme per dire no a pagamento Area C nel weekend

Si terrà domani una raccolta firme, tenuta dal coordinamento cittadino milanese di Fratelli d'Italia, per dire no al pagamento di Area C nel weekend. "Una firma per dire no ad un'ennesima gabella che penalizza i commercianti e i lavoratori" afferma in una nota l'assessore regionale alla Mobilità e trasporti, Franco Lucente.

La decisione del sindaco di Milano Giuseppe Sala di imporre il pagamento di Area C anche nei weekend è "una scelta che non condivido, una strategia che non porta da nessuna parte: l’ambientalismo non si ottiene con continue multe e sanzioni nei confronti degli automobilisti” spiega l'assessore.

“Il Comune di Milano prende decisioni in completa autonomia, senza ascoltare il parere di tutti gli altri enti interessati, a cominciare da Regione Lombardia, le associazioni di categoria e il sistema produttivo". Decisioni che poi hanno profonde ripercussioni sul tessuto economico-sociale della città e dell'hinterland. "I dati ci dicono, tra l’altro, - prosegue Lucente - che i miglioramenti in ambito ecologico sono minimi. Insomma, pare sempre più concreta l’idea che l’accanimento verso gli automobilisti sia dovuto solo a mere questioni economiche: per fare cassa".

L’appuntamento è dalle 10 alle 13 in viale Papiniano, all’angolo con Sant’Agostino.