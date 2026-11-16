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Salerno, 88enne uccide la moglie malata e allettata poi tenta il suicidio

La vittima aveva 82 anni. L'uomo è ricoverato in ospedale

Carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
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16 novembre 2026 | 12.51
Redazione Adnkronos
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Avrebbe ucciso la moglie malata e allettata, per poi tentare il suicidio. È accaduto a Serre, in provincia di Salerno. La vittima è una donna di 82 anni, il marito 88enne è rimasto ferito. I soccorsi sono stati allertati dalla badante della coppia non appena arrivata in casa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato l'88enne al pronto soccorso dell'ospedale di Eboli. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Eboli e del nucleo investigativo di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, pare che l'uomo abbia colpito la donna con un'arma da taglio, uccidendola nel letto. Successivamente avrebbe tentato il suicidio, rimanendo ferito.

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