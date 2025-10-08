Salone Csr, Alfieri (Fondazione Conad): "nati per mettere in rete lo sforzo collettivo"

"Fondazione Conad nasce come espressione del sistema Conad che da 60 anni è attento a restituire al territorio un po' della ricchezza che produce, sostenendo progetti sociali, culturali, ambientali, sportivi su tutto il territorio nazionale. La Fondazione nasce per mettere in rete lo sforzo di tutti, soci e cooperative Conad, creando dei progetti che abbiano una cornice nazionale e una declinazione locale". Lo afferma Maria Cristina Alfieri, segretario generale e direttrice Fondazione Conad, a margine del panel 'Percorsi sostenibili, esperienze educative a confronto', al Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, all'università Bocconi di Milano.