Francia, Lecornu: "La mia missione è terminata, nuovo premier in 48 ore"

"Credo di aver dimostrato che non sono alla ricerca di un incarico"

Francia, Lecornu:
08 ottobre 2025 | 20.29
''Considero la mia missione completata". Lo ha dichiarato il premier francese dimissionario Sébastien Lecornu all'inizio della sua intervista su France 2. "Ho rassegnato le mie dimissioni lunedì mattina. Credo di aver dimostrato che non sono alla ricerca di un incarico'' da primo ministro, ha proseguito affermando di aver ''accettato di lavorare 48 ore in condizioni non facili'' e ricordando che ''è vero che da 48 ore il presidente della Repubblica mi ha richiamato per condurre le trattative finali''.

