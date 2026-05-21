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Salute, Cittone (Milan Longevity Summit): "Non contano solo gli anni ma la qualità di vita"

Longevità in chiave One Health 'riguarda anche ambiente, polite sociali ed economia circolare'

Sharon Cittone - Foto da ufficio stampa
Sharon Cittone - Foto da ufficio stampa
21 maggio 2026 | 17.17
Redazione Adnkronos
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"Quest'anno ci sono diverse novità, parlando di longevità non solo in un'ottica di quanti anni viviamo, ma di come viviamo, dalla salute mentale alla prosperità economica, da politiche sociali che funzionano, alla cura ambientale. Il programma del summit, pertanto, si articola in 4 palchi, ognuno finalizzato ad approfondire tematiche estremamente importanti della nostra società, in un'ottica di futuro e di ridisegno dei sistemi". Così Sharon Cittone, Ceo & Executive Director del Milan Longevity Summit, illustra i contenuti della terza edizione dell'evento, in corso fino al 23 maggio al MiCo di Milano con il nuovo concept One Health, una prospettiva integrata che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica.

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"Oggi si parla molto di longevità, in un'ottica medica e di ricerca - osserva Cittone - Ciò che vogliamo fare è cambiare" prospettiva "soprattutto in un momento di grande transizione. Le persone, magari, non associano la longevità a tematiche come l'intelligenza artificiale o l'economia circolare, ma tutto questo ha un senso: da come costruiamo una società, a come interagiamo con gli altri e ciò che siamo, all'interno di questo percorso, che è la vita, in un insieme sociale. Si tratta del nostro futuro e le nostre decisioni impattano su quello che sarà il domani. Quindi, si tratta di una responsabilità collettiva".

"Spero che gli stakeholder rispondano bene a queste tematiche - auspica Cittone - Abbiamo disegnato un programma che parte da una fotografia dell'oggi per ridisegnare i sistemi e creare le infrastrutture necessarie per metterne in piedi di nuovi e parlare di futuro. Ciò che chiediamo, in questa terza edizione del summit, anche attraverso uno storytelling innovativo visivo - conclude - è di pensare al futuro e di costruirlo assieme".

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Milan Longevity Summit Longevità longevità salute mentale prosperità economica politiche sociali cura ambientale
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