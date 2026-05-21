circle x black
Cerca nel sito
 

Salute, Fullerton (The Capital Institute): "One Health Economy interconnessa al benessere"

'Stiamo capendo che il nostro modo di pensare è stato finora riduttivo'

John Fullerton - Foto da ufficio stampa
John Fullerton - Foto da ufficio stampa
21 maggio 2026 | 17.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'idea della One Health Economy nasce dalla consapevolezza che la nostra salute economica, fisica e mentale, siano in realtà un unico concetto interconnesso e inseparabile. Eppure, abbiamo costruito le nostre istituzioni e il nostro sistema economico come se operassero separatamente da questi altri aspetti. Quella che oggi definiamo una policrisi - un insieme interconnesso e a cascata di problemi ecologici, politici, sociali ed economici - ci sta mostrando che, se proviamo a gestire questi elementi come compartimenti separati, perdiamo la complessità delle loro interconnessioni". Lo ha detto John Fullerton, presidente di The Capital Institute, alla terza edizione del Milan Longevity Summit su concept One Health per ridisegnare il futuro della longevità.

CTA

"Stiamo capendo che il nostro modo di pensare è stato finora riduttivo - osserva Fullerton - Separiamo i problemi in singole componenti, dividiamo il sapere accademico in discipline, le imprese in specializzazioni, ma così facendo perdiamo di vista le relazioni fondamentali che legano ogni cosa. Credo che ci troviamo davanti a un cambiamento epocale, paragonabile al passaggio dal Medioevo all'Età Moderna - riflette - Questa nuova era non ha ancora un nome, ma non sarà più organizzata come una macchina da ottimizzare, bensì come un organismo vivente da accompagnare verso un buono stato di salute. Ed è proprio questo, per me, il significato più profondo del concetto di One Health".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milan Longevity Summit One health One Health Economy longevità salute economica fisica e mentale
Vedi anche
Modena, il presidente degli psichiatri Antonio Vita: "Parlare di salute mentale sempre e potenziare la rete dei servizi" - Video
Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video
Modena, la sorella di El Koudri in lacrime: “Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti” - Audio
News to go
Terremoto Campi Flegrei oggi, la scossa tra le più forti degli ultimi 40 anni
Cannes 2026, giorno 10: riflettori su Penelope Cruz e Tilda Swinton - Video
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza