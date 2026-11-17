"Dopo il Pnrr, quale sanità attende il Paese?". È la domanda che accompagna l'apertura del 21esimo Forum Risk Management in Sanità il 24 novembre presso il Centro Affari e Convegni di Arezzo, l'appuntamento nazionale che riunisce nella città toscana il mondo delle istituzioni, della sanità pubblica e privata, della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Tra i temi sul tavolo, il primo fra tutti è come trasformare gli investimenti realizzati con il Pnrr in servizi riservati al paziente, capaci di migliorare la qualità, la sicurezza e l'accessibilità delle cure. "Non possiamo permetterci di considerare il Pnrr un capitolo chiuso con la fine degli investimenti - afferma Vasco Giannotti, presidente del Forum Risk Management - La vera sfida comincia adesso. Dobbiamo capire che cosa è stato realizzato, quali risultati sono arrivati ai cittadini e soprattutto come garantire continuità ai progetti avviati. Le Case della comunità, la telemedicina, il Fascicolo sanitario elettronico e le nuove tecnologie devono diventare strumenti ordinari di una sanità più vicina alle persone. Non basta costruire strutture o acquistare apparecchiature: servono organizzazione, personale, competenze e una visione condivisa. Il Forum nasce proprio per mettere intorno allo stesso tavolo chi ha la responsabilità di costruire questa nuova sanità".

Le istituzioni al Forum Risk - informa una nota - saranno quest'anno il ministero della Salute, le Regioni, Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'Istituto superiore di sanità, Aifa - Agenzia italiana del farmaco, i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, le società scientifiche e gli Ordini professionali. È inoltre confermata la presenza del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato nel corso della giornata di apertura e quella del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che interverrà nella giornata conclusiva.

Un altro tema centrale dell'evento riguarda il confronto sul nuovo Piano sanitario nazionale, con il ministero della Salute e le Regioni chiamati a discutere le priorità e le prospettive del Servizio sanitario nazionale. Un passaggio importante per definire gli indirizzi della sanità dei prossimi anni, mettendo in relazione programmazione nazionale, autonomia regionale, sostenibilità del sistema e risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Nel corso della quattro giorni aretina si discuterà e ci si confronterà inoltre sulle liste di attesa, una delle questioni più sentite dai cittadini e una delle principali sfide per il sistema sanitario. Con il coinvolgimento di Agenas, il Forum affronterà il tema dell'appropriatezza delle prestazioni, della gestione delle agende, dell'organizzazione dell'offerta e degli strumenti necessari per rendere più efficiente l'accesso alle cure, superando le disuguaglianze territoriali.

In agenda - prosegue la nota - anche il Dm 77 e il futuro della sanità territoriale. Dopo la fase di attuazione legata agli investimenti del Pnrr, sarà necessario fare il punto sullo sviluppo delle Case della comunità, degli Ospedali di comunità e delle Centrali operative territoriali, affrontando le questioni ancora aperte: modelli organizzativi, integrazione tra ospedale e territorio, presenza dei professionisti e capacità di garantire servizi realmente accessibili. Sarà dato spazio, in una sanità che cambia, al ruolo del direttore sanitario. Questa figura è infatti chiamata oggi a confrontarsi con responsabilità sempre più ampie: qualità e sicurezza delle prestazioni, governo dei processi assistenziali, gestione delle risorse, innovazione organizzativa e integrazione dei servizi. Il direttore sanitario è sempre più un protagonista della trasformazione delle aziende sanitarie, chiamato a coniugare sostenibilità, appropriatezza e centralità del paziente.

Non mancherà l'opportunità di approfondire questioni come la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale, con una particolare attenzione al rapporto tra innovazione tecnologica, responsabilità professionale e centralità della persona. Accanto alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, emergerà anche la questione della cybersecurity in sanità: la protezione dei dati dei pazienti, la sicurezza delle infrastrutture digitali e la continuità dei servizi sono ormai elementi indispensabili per garantire il funzionamento del sistema sanitario. La digitalizzazione, infatti, non può prescindere dalla tutela delle informazioni e dalla capacità di prevenire e contrastare attacchi informatici che possono mettere a rischio non soltanto i dati, ma anche l'operatività delle strutture e la sicurezza delle cure.

In questo contesto si inserisce l'Ai Award, il premio dedicato ai progetti di innovazione basati sull'intelligenza artificiale in sanità. Un'occasione per dare visibilità alle esperienze più significative sviluppate dalle aziende sanitarie, valorizzando applicazioni capaci di produrre risultati misurabili nella diagnosi, nella pratica clinica, nell'organizzazione dei servizi e nell'assistenza ai cittadini. Il Forum affronterà anche una dimensione meno tecnologica, ma altrettanto decisiva: l'umanizzazione delle cure. La riflessione troverà spazio nel confronto sull'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, dedicata alla custodia della persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale. Un invito particolarmente significativo per il mondo sanitario, chiamato a governare il progresso senza perdere di vista la dignità, i bisogni e la relazione con il paziente.