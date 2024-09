Sanità: Gravina, 'bene misure presidi sanitari, ora partnership Sicurezza Pubblica e Privata'

“Sono molto importanti le prime misure varate dal Governo per contrastare le aggressioni al personale sanitario e ai danneggiamenti dei beni destinati all’assistenza sanitaria; infatti il primo pilastro della soluzione può essere realizzato dall’introduzione di sanzioni penali più severe". Lo ha detto Giulio Gravina, capo dipartimento Remind Sicurezza Urbana e Sussidiaria, in occasione dell’evento Oltre i Confini della Pace, in corso di svolgimento oggi presso Palazzo Giustiniani, a commento del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri contenente norme a favore del contrasto alla violenza contro gli operatori socio-sanitari.

“E’ fondamentale un secondo pilastro per avere una soluzione più completa e efficace; inviterei pertanto il Legislatore in fase di conversione del provvedimento d’urgenza a valutare l’ipotesi di estendere anche ai presidi ospedalieri l’esperienza della buona pratica in termini di collaborazione pubblico-privati in modalità di sicurezza sussidiaria, già sperimentata da tempo dei luoghi di transito come gli aeroporti. E quindi elevare lo standard formativo delle guardie giurate già impiegate nella sicurezza dei presidi ospedalieri, luoghi già considerati dalla norma regolamentare siti con speciali esigenze di sicurezza”.

“A tal proposito sottolineo che nello svolgimento dei servizi di controllo nell’ambito aeroportuale il personale operativo degli istituti di vigilanza svolge di fatto attività di controllo delle persone presso i varchi e di controllo radioscopico del bagaglio a seguito dei passeggeri. La norma prevede espressamente tra i servizi espletabili altresì dalle imprese di sicurezza anche il riscontro di identità del passeggero e dei documenti d’imbarco presso i varchi”. “Quindi la soluzione completa per realizzare un nuovo modello di sicurezza dei presidi passa sicuramente dall’inasprimento delle norme già effettuato oltre che dall’avvalersi della giusta esperienza e qualificazione delle guardie giurate che svolgono servizi di sicurezza sussidiaria".