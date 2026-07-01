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Sanità, Scopinaro (Uniamo): "Ripensare servizi ascoltando i pazienti"

'Grande difficoltà rispetto all'integrazione socio-sanitaria'

Annalisa Scopinaro - (foto Adnkronos)
Annalisa Scopinaro - (foto Adnkronos)
01 luglio 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Le persone valutano i servizi per quello che viene loro offerto, quindi non è detto che la misurazione della performance riesca sempre a capire davvero dove il cittadino, invece, si trova bene. Per invertire questa controtendenza è necessario ascoltare maggiormente le associazioni dei pazienti e le associazioni dei cittadini”. Lo ha detto Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo - Federazione italiana malattie rare, in occasione della presentazione, oggi a Roma, del XIV Rapporto sulle performance regionali del Sistema sanitario italiano, curato dal Crea Sanità - Centro per la ricerca economica applicata. Il rapporto offre una fotografia dettagliata sulle Performance a livello regionale in tema di opportunità di tutela della Salute.

“Si sente una gran difficoltà rispetto all'integrazione socio-sanitaria, quell'area grigia che non è né sanitaria propriamente detta, né del tutto sociale - ha aggiunto Scopinaro - Ci sono competenze e attribuzioni molto diverse. Quello che emerge è che sarebbe opportuno, vista la frammentazione delle spese, trovare qualcuno che gestisca tutto il sistema al posto del caregiver o della persona malata”, ha concluso.

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Uniamo Federazione italiana malattie rare Sanità Servizi sanitari Pazienti Performance regionale
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