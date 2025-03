L'eslosione in via Margotti, causata probabilmente da una fuga di gas

Un uomo di 64 anni è morto questa mattina a causa di un'esplosione nell'appartamento in cui viveva in via Margotti, a Sanremo. La vittima, Riccardo Pogliano, si trovava a casa e non è riuscito a salvarsi, l'esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas, ha devastato il suo appartamento. Danneggiato anche quello a fianco, i cui abitanti sono stati fatti evacuare. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato.