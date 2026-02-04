circle x black
'Cecchini del weekend' a Sarajevo, indagato per omicidio un 80enne di Pordenone

L'uomo, un ex camionista, si sarebbe vantato con dei conoscenti di essere stato tra coloro che andavano a uccidere oltre confine

Sarajevo - Ipa
04 febbraio 2026 | 19.59
Redazione Adnkronos
Un ottantenne, ex autotrasportatore, è indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili nell'inchiesta della Procura di Milano sui 'cecchini del week end', cittadini stranieri che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell'allora Jugoslavia. L'uomo ha ricevuto un invito a comparire per essere interrogato nei prossimi giorni dal pm Alessandro Gobbis.

L'anziano, che vive in provincia di Pordenone, si sarebbe vantato con dei conoscenti di essere stato tra coloro che andavano a uccidere oltre confine.

