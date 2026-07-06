circle x black
Cerca nel sito
 

Accoltellato sulla spiaggia a Savona, si costituisce a Milano il presunto killer

L'omicida è fuggito subito dopo l'aggressione. È ricercato da polizia, carabinieri e guardia costiera

Pronto soccorso - Fotogramma
Pronto soccorso - Fotogramma
06 luglio 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è costituito a Milano Lambrate il presunto assassino di M.Y. il 37enne di nazionalità marocchina morto la scorsa notte per le gravi ferite riportate ieri pomeriggio nella spiaggia del Prolungamento di Savona, dove è stato accoltellato all'addome. Si tratta di un 52enne italiano.

Secondo fonti della questura meneghina, contattata dall'Adnkronos, l'uomo avrebbe telefonato alla polizia confessando di essere l'autore dell'omicidio, fornendo le coordinate per permettere agli agenti di rintracciarlo. Una volante ha raggiunto il luogo indicato trovandolo. Ora il 52enne si trova in commissariato, dove è posto sotto interrogatorio.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 15.30 davanti a numerosi bagnanti. La vittima, secondo le testimonianze, stava trascorrendo un'apparente giornata tranquilla al mare, quando è stato raggiunto da un uomo che lo ha accoltellato all'addome prima di darsi alla fuga.

Il 37enne ha perso molto sangue: subito soccorso, è stato portato all'ospedale San Paolo di Savona dove è morto nella notte, dopo un tentativo disperato dei medici di salvargli la vita. L'omicida è fuggito subito dopo l'accoltellamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio savona accoltellamento savona savona coltellate spiaggia prolungamento omicidio spiaggia savona accoltelalto spiaggia savona
Vedi anche
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video
Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato" - Video
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza