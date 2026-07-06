L'omicida è fuggito subito dopo l'aggressione. È ricercato da polizia, carabinieri e guardia costiera

Si è costituito a Milano Lambrate il presunto assassino di M.Y. il 37enne di nazionalità marocchina morto la scorsa notte per le gravi ferite riportate ieri pomeriggio nella spiaggia del Prolungamento di Savona, dove è stato accoltellato all'addome. Si tratta di un 52enne italiano.

Secondo fonti della questura meneghina, contattata dall'Adnkronos, l'uomo avrebbe telefonato alla polizia confessando di essere l'autore dell'omicidio, fornendo le coordinate per permettere agli agenti di rintracciarlo. Una volante ha raggiunto il luogo indicato trovandolo. Ora il 52enne si trova in commissariato, dove è posto sotto interrogatorio.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 15.30 davanti a numerosi bagnanti. La vittima, secondo le testimonianze, stava trascorrendo un'apparente giornata tranquilla al mare, quando è stato raggiunto da un uomo che lo ha accoltellato all'addome prima di darsi alla fuga.

Il 37enne ha perso molto sangue: subito soccorso, è stato portato all'ospedale San Paolo di Savona dove è morto nella notte, dopo un tentativo disperato dei medici di salvargli la vita. L'omicida è fuggito subito dopo l'accoltellamento.