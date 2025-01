Un ragazzo di 27 anni è morto oggi in seguito a un incidente sul lavoro. E' accaduto poco dopo le 8 di stamattina a Marcaria, comune del Mantovano.

Il giovane stava lavorando in una azienda agricola in Strada Molino quando, per cause in fase di accertamento, è rimasto schiacciato da una rotoballa. Per lui non c'è stato nulla da fare, i soccorritori dell'Areu 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell'Ats competenti per gli infortuni sul lavoro.