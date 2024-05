Schifani: "Mancato saluto Lagalla? Ognuno ha il suo stile..."

"Per salutare una persona ci vogliono due secondi. La verità è che ognuno ha il proprio stile istituzionale...". Così il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commenta il mancato saluto, ieri, del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dal palco del congresso dell’Anm, in corso a Palermo. Lagalla dal palco ha rivolto i suoi saluti al capo dello Stato, al presidente del Senato, al vice presidente della Camera, al vice ministro della Giustizia ma non, appunto, a Schifani. Ieri sera, dal Comune, comunque, hanno fatto sapere che il “mancato saluto” è avvenuto per il poco tempo a disposizione avuto dal primo cittadino del capoluogo siciliano, visto che c'era un limite stabilito (tre minuti) per l’occasione. Oggi la replica del Governatore siciliano, Renato Schifani, che, nel giorno del suo compleanno, ha partecipato alla consegna dei nuovi pick-up per il contrasto degli incendi boschivi alle organizzazione di volontariato selezionate.