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Scuola, sciopero nazionale venerdì 16 ottobre: docenti e dirigenti in piazza

Lo stop per l'intera giornata, al centro della protesta nazionale i salari e il lavoro precario

Lavoratori della scuola in sciopero - Fotogramma /Ipa
Lavoratori della scuola in sciopero - Fotogramma /Ipa
12 ottobre 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
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Scuola ferma il prossimo 16 ottobre per lo sciopero nazionale del Comparto e l'Area Istruzione e Ricerca, proclamato da Sisa per l'intera giornata. A confermare lo stop è lo stesso Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente in una nota. Per la stessa intera giornata, spiega ancora Sisa, l'Usb P.I. Scuola ha proclamato inoltre uno sciopero di tutto il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, delle scuole di Livorno e provincia.

Al centro della protesta nazionale di venerdì prossimo ci sono i salari, con la richiesta di un incremento del 20% degli stipendi per recuperare l'inflazione, e il lavoro precario.

La scuola si fermerà anche il prossimo 30 ottobre, in occasione degli scioperi generali.

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