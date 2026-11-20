Cento piazze e un milione di persone contro una manovra che "fa schifo". A dare i numeri della mobilitazione nazionale indetta dalla Cgil ieri è il numero uno di Corso d'Italia, Maurizio Landini, in testa al corteo romano che, sempre nei calcoli del sindacato, contava circa 50mila partecipanti. Tra questi, oltre a studenti e lavoratori, anche i leader del campo largo: da Elly Schelin a Giuseppe Conte, da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Landini: "Oltre un milione in piazza, minoranza è il governo"

"Dai primi numeri che ci arrivano, nelle nostre 100 piazze siamo ampiamente più di un milione. Altro che minoranza - rivendica il segretario generale - la minoranza è il governo che non ha i numeri per governare e che è diviso al suo interno". Una "bellissima giornata che unisce tutte le generazioni ed è soprattutto una giornata di piazze dove rinasce la speranza di un cambiamento: trasformare un presente inaccettabile e ridare un futuro", dice Landini, che sottolinea la vera novità della mobilitazione: "Le tante generazioni che insieme mandano un messaggio molto preciso al governo e al Paese: è il momento di cambiare, bisogna rimettere al centro i bisogni delle persone e cambiare questa situazione è la condizione per avere un futuro degno di questo nome". L'esecutivo, attacca il leader del sindacato, "è in confusione, non ho mai visto un governo che presenti una manovra e che ci siano 2mila emendamenti della maggioranza per cambiarla. I primi che pensano di aver fatto una Manovra che fa schifo sono loro, perché altrimenti non avrebbero presentato duemila emendamenti per cambiarla".

E questa, per Corso d'Italia, "dimostra anche che abbiamo ragione a dire che questa è una manovra che non serve al Paese ma di marchette e che non affronta nessuno dei problemi delle persone". Così come lo è, secondo il segretario generale, anche il fatto che "anche Cisl e Uil si stanno mobilitando" pur scegliendo "altre modalità di mobilitazione: la Cisl si sta mobilitando nel Paese, la Uil anche". Perché "non è che - incalza - alle altre organizzazioni piace la flat tax, non è che alle altre organizzazioni piace il fatto che non ci sia la restituzione del drenaggio fiscale, né che hanno bloccato le pensioni o che la sanità si privatizza. Ci sono scelte diverse sulle modalità di mobilitazione che rispettiamo, non è questo che ci interessa. E' una mobilitazione per il Paese, non contro qualche organizzazione sindacale". E conclude con un avvertimento rivolto direttamente a Palazzo Chigi: "Noi non ci fermeremo, andremo avanti anche nei prossimi giorni e continueremo con le mobilitazioni nelle piazze".

Le opposizioni in piazza contro la Manovra

Una promessa, questa, che raccolgono anche le opposizioni del campo largo, tutte in piazza a Roma. "Continueremo a mobilitarci anche con altre organizzazioni contro questa manovra che per fortuna è l'ultima del governo Meloni", dice la leader del Pd, Elly Schlein, descrivendo una legge di bilancio 'vuota': "Non c'è crescita né uno straccio di politica industriale, ma tagli alla sanità e alla scuola pubblica. Aiuta i più ricchi, dando 500 euro in più anche a qui ne guadagna 200mila, dà 14 miliardi per la spesa militare e taglia scuola, sanità pubblica e pensioni. E' una manovra che va completamente riscritta ed è per questo che siamo qui a fianco di lavoratori, lavoratrici e pensionati".

Con Conte non si incrociano ma "so che c'era", dice la segretaria. E Conte, in effetti, c'è, e si scaglia contro i "video patinati prodotti a Chigi" con cui "Giorgia Meloni risponde a studenti e lavoratori". E invece, insiste, "dobbiamo voltare pagina, dobbiamo tirare fuori il Paese dall'economia di guerra e lo faremo tutti insieme. La città e il Paese sono attraversati da manifestazioni e mobilitazioni, i cittadini chiedono misure per la sanità, l'istruzione e i salari che sono stretti dalla tenaglia del caro vita. Le persone non ce la fanno più a campare e noi siamo qui al loro fianco perché è qui che dobbiamo stare", sono le parole di Fratoianni. A cui fanno eco quelle di Bonelli: "Nel Paese c'è un disagio profondo verso le politiche del governo di Giorgia Meloni: tagli alla scuola e soldi per il riarmo. E adesso dopo aver fatto la Manovra vogliono riscriverla".

