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Sciopero generale, a Roma la notte in tenda dei manifestanti: "Chiediamo risposte chiare su problemi reali del Paese" - Video

All'Adnkronos parlano due studentesse accampate davanti al Colosseo

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31 ottobre 2026 | 12.22
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

All'Adnkronos due studentesse dei collettivi Osa e Cambiare Rotta raccontano i motivi delle proteste, dopo la notte passata in tenda lungo via dei Fori Imperiali, a due passi dal Colosseo. "Abbiamo portato avanti molte occupazioni dei nostri istituti, dal nord al sud del Paese. Sicuramente sono un metodo di lotta che continueremo a portare avanti, ma la mobilitazione si è espressa anche attraverso grandissime piazze che sono state riempite da migliaia di studenti". (di Silvia Mancinelli)

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