circle x black
Cerca nel sito
 

Sciopero 12 e 13 gennaio, dalla scuola ai treni: chi si ferma oggi e domani

In vigore delle fasce di garanzia

Trenord - Ipa
Trenord - Ipa
12 gennaio 2026 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La settimana si apre con disagi sui servizi a causa degli scioperi indetti oggi e domani, che riguardano la scuola e per i trasporti.

I treni

È partito alle 3 del mattino di oggi, lunedì 12 gennaio, e si concluderà alle 02:00 di martedì 13 gennaio 2026 lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord della Lombardia che potrà comportare variazioni anche nelle regioni limitrofe. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.)
Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.

Scuole

Oggi, 12 gennaio è anche in corso lo sciopero nazionale dei lavoratori del ministero dell'Istruzione e del Merito. Lo sciopero riguarda tutto il personale docente, educativo e scolastico, personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA), personale Non Dirigente a tempo determinato ed indeterminato, delle scuole pubbliche e private, della ricerca e delle università, in Italia e all’estero proclamato da CONF.S.A.I., CONALPE, CSLE, FLP. Previsto anche domani, 13 gennaio, il secondo giorno di sciopero.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sciopero 12 gennaio sciopero trenord 12 gennaio sciopero oggi scuole sciopero oggi milano
Vedi anche
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza