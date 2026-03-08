circle x black
Cerca nel sito
 

Germania, elezioni in Baden-Wuerttemberg: Verdi avanti alla Cdu, le proiezioni

Ecologista, di origini turche, il leader dei Verdi Oezdemir potrebbe diventare il nuovo primo ministro: "Suscitato aspettative in elettori, non faccio marcia indietro"

Cem Oezdemir - (Ipa)
Cem Oezdemir - (Ipa)
08 marzo 2026 | 21.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Verdi avanti alla Cdu. Le prime proiezioni delle emittenti tedesche ARD e ZDF confermano le tendenze individuate dagli exit poll alle elezioni celebrate oggi domenica 8 marzo nel Land del Baden-Wuerttemberg in Germania. Il partito dei Verdi, secondo le due emittenti, ottiene 31,8 (Ard) /31,7% (Zdf), la Cdu: 29,3/ 30,3%, la Spd: 5,5 / 5,4%, la Fdp: 4,5 / 4,5, l'Afd 17,6 / 17,9%, la Linke 4,/ 4,5%.

Chi è Cem Ozdemir, lo 'svevo dell'Anatolia' verso guida Baden-Wuerttemberg

"Abbiamo suscitato molte aspettative nella popolazione del Baden-Württemberg, sul fatto che il bene dello Stato deve prevalere sugli interessi di partito. Non ho nulla da ritrattare al riguardo. È così che voglio guidare il Land". A dichiaralo è stato il leader dei Verdi Cem Oezdemir, che potrebbe diventare il nuovo primo ministro del Baden-Württemberg, il secondo ecologista nella storia tedesca, il primo di origini turche.

'Svevo dell'Anatolia' come si autodefinisce, figlio di un operaio tessile, uno dei 'Gastarbeiter' chiamati a sostenere il miracolo economico tedesco, il politico 60enne continua la sua irresistibile ascesa nella ricca regione industriale dove è nato il 21 dicembre 1965, a Bad Urach, una piccola città situata una cinquantina di chilometri a sud di Stoccarda.

Nel 1994, era diventato uno dei primi due deputati del Bundestag figlio di genitori turchi. Nel 2021, sotto il governo del socialdemocratico Olaf Scholz, era stato anche il primo politico di origine immigrata a ricoprire la carica di ministro, responsabile dell'Agricoltura.

Il co-leader del partito tedesco AfD Tino Chrupalla ha salutato il risultato ottenuto dal suo partito: "Abbiamo ottenuto un risultato elettorale meraviglioso", ha detto sottolineando che Alternativa per la Germania diventa il principale gruppo di opposizione nel parlamento di Stoccarda.

Secondo le proiezioni delle emittenti pubbliche Ard e Zdf, l'Adf ha quasi raddoppiato il risultato del 2021 (9,7%) ottenendo il suo miglior esito in un'elezione per il rinnovo del parlamento di un Land nella parte occidentale della Germania.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Germania Baden Wuerttemberg germania elezioni germania elezioni Baden Wuerttemberg Cem Oezdemir
Vedi anche
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Roma, Papa Leone XIV a Torrevecchia: "Ti vogliamo bene " - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza