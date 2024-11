L'Italia oggi 29 novembre si ferma per lo sciopero generale. Trasporti, sanità, scuola: la protesta indetta da Cgil e Uil in una giornata che si annuncia campale per gli italiani da Roma a Milano, da Napoli a Palermo. Otto ore di stop in tutti i settori, ad eccezione dei trasporti che si fermeranno per 4 ore, dalle 9 alle 13.