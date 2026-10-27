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Scontri dopo Puteolana-Portici, 8 arresti. Tifoso in coma dopo aggressione, confessa 19enne

Operazione di polizia e carabinieri, tra gli arrestati anche 3 minorenni. Mario Spedaliere colpito alla testa dopo la partita

Carabinieri e polizia - (IPa)
Carabinieri e polizia - (IPa)
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27 ottobre 2026 | 09.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ci sono 8 persone arrestate in flagranza differita in provincia di Napoli per gli scontri tra tifosi dopo la gara tra Puteolana e Portici che hanno portato al ferimento in maniera grave del 34enne Mario Spedaliere, tuttora ricoverato in coma all'ospedale di Pozzuoli. Tra questi, figura anche un 19enne puteolano reo confesso dell'aggressione al 34enne di Portici. Si tratta di 5 maggiorenni e 3 minorenni, che sono stati arrestati nel corso della notte dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri nell'ambito delle indagini sulla rissa e sul ferimento del tifoso 34enne colpito alla testa dopo la partita tra la Puteolana e il Portici disputata domenica pomeriggio a Pozzuoli.

A tutti gli indagati viene contestato il reato di rissa aggravata. Tra gli arrestati in flagranza differita c'è anche il 19enne identificato dagli investigatori come il giovane che, armato di una mazza di legno, avrebbe sferrato il colpo al 34enne. Il giovane ha confessato nel corso della notte e ora deve rispondere anche di lesioni gravissime. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli e da quella per i Minorenni.

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