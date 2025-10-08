circle x black
Scontro frontale tra due auto e un trattore nel Grossetano, un morto

Sulla strada provinciale delle Collacchie. Ferite una mamma e la figlia di 2 anni

Un'ambulanza
08 ottobre 2025 | 09.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno scontro frontale tra due auto e un trattore con rimorchio ha causato la morte di un uomo di 72 anni, il ferimento di una giovane madre e della sua bambina di due anni, e il ribaltamento dei mezzi coinvolti. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 19:30 di ieri martedì 7 ottobre sulla strada provinciale delle Collacchie, nel comune di Scarlino, in provincia di Grosseto, all'altezza del bivio per Punta Ala.

Secondo una prima ricostruzione, il suv guidato dal 72enne avrebbe effettuato una manovra di sorpasso, superando un'auto su cui viaggiavano la donna con la sua bambina. Durante il sorpasso, l’uomo non si sarebbe accorto della presenza del trattore agricolo che sopraggiungeva in direzione opposta, finendo frontalmente contro il mezzo.

L’impatto è stato violentissimo: entrambe le auto si sono ribaltate. Il conducente del suv è deceduto sul colpo. Un altro uomo è rimasto incastrato tra le lamiere del trattore ed è stato liberato dai vigili del fuoco, intervenuti insieme alle squadre del 118. La madre e la bambina, subito soccorse, sono state trasportate in codice minore all’ospedale di Grosseto. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenute ambulanze della Misericordia e della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, un’automedica da Follonica e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

