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Lo studio che 'riabilita' la scrittura a mano: "Fa bene al cervello"

Dalla Norvegia alcuni studiosi hanno riscontrato come abbia un ruolo importante sia nell'apprendimento che per la memoria

Scrittura a mano - Canva
Scrittura a mano - Canva
31 agosto 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scrivere a mano fa bene al cervello. È quanto dice uno studio della Norwegian University of Science Tecnology, pubblicato su Frontiers in Psychology, che riabilita così una scrittura sempre meno utilizzata con l'ascesa dei computer e della tecnologia più in generale. Lo studio però ha confermato che scrivere a mano attiva reti neurali molto più complesse e diffuse nel cervello rispetto alla digitazione, sottolineando così la sua importanza sia per l'apprendimento che per la memoria.

I ricercatori dell'università norvegese, per arrivare alle loro conclusioni, hanno utilizzato un cappuccio EEG ad alta densità con 256 elettrodi per registrare l'attività cerebrale degli studenti universitari 'protagonisti' della ricerca. Hanno così scoperto che i movimenti intricati e ricchi di sensazioni coinvolti nella scrittura a mano, ancor di più se in corsivo, innescano onde cerebrali altamente sincronizzate in vaste aree delle regioni parietali e centrali. Questi pattern coordinati sono fortemente legati alla formazione della memoria, all'elaborazione cognitiva e alla codifica di nuove informazioni.

Al contrario invece, la digitazione, che coinvolge movimenti ripetitivi e più semplici delle dita, ha prodotto una connettività neurale e un coinvolgimento significativamente inferiori. La differenza è quindi netta: il cervello appare molto meno attivo durante la scrittura digitale.

I ricercatori hanno quindi concluso che l'esperienza motoria e sensoriale unica di tenere una penna in mano gioca un ruolo chiave nello sviluppo cerebrale e nell'apprendimento. Di conseguenza, sostengono che l'insegnamento della scrittura a mano debba rimanere una parte essenziale dell'educazione per favorire una comprensione più profonda e la crescita cognitiva nella prossima generazione.

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