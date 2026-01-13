circle x black
Cerca nel sito
 

Scuola, al via iscrizioni online 2026-2027: tempi e come fare

Ci sarà tempo fino al 14 febbraio 2026. Chi deve presentare la domanda cartacea

Studenti vanno in classe - (Fotogramma/Ipa)
Studenti vanno in classe - (Fotogramma/Ipa)
13 gennaio 2026 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da oggi martedì 13 gennaio e fino al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026-2027.

Le iscrizioni a scuola per il prossimo anno interessano 1.342.504 studenti e le relative famiglie e tutte le informazioni sono disponibili su https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e su https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni.

Iscrizioni online scuola primaria, media e superiore

Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni. La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica.

L’accesso alla piattaforma Unica avviene tramite credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di Identità Elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Iscrizioni cartacee

Restano invece cartacee, e devono pertanto essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell'infanzia, alle scuole della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano, nonché quelle relative a specifici percorsi indicati annualmente nella nota del ministero dell’Istruzione e del Merito.

All’interno della piattaforma Unica sono disponibili informazioni dettagliate sugli istituti ('Cerca la tua scuola') e specifiche sezioni dedicate all’orientamento, pensate per accompagnare le famiglie e gli studenti della Scuola secondaria di I grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo. Tra queste: 'Il tuo percorso', 'E-Portfolio', 'Docente tutor', 'Guida alla scelta', 'Statistiche su istruzione e lavoro' e, a partire da quest’anno, 'What’s Next: l’orientamento nel Metaverso', un innovativo servizio digitale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scuola iscrizioni online scuola iscrizioni 2026 2027 iscrizioni scuola iscrizioni scuola 2026 2027
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza