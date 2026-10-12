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Scuola, Lozzi (preside I.C. Ennio Morricone): "Costruire alleanze per creare opportunità per i ragazzi"

"La scuola da sola non basta, servono collaborazioni per creare opportunità ai ragazzi"

Paolo Lozzi - (Foto Adnkronos)
Paolo Lozzi - (Foto Adnkronos)
12 ottobre 2026 | 10.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La collaborazione con Save the Children è iniziata nella nostra scuola circa tre anni fa e si è progressivamente ampliata fino ad arrivare a un progetto strutturato. Fuoriclasse in Movimento permette ai ragazzi di esprimere idee, desideri e proposte attraverso un vero e proprio consiglio degli studenti, portando poi il loro punto di vista all’attenzione della scuola”. Lo ha detto Paolo Lozzi, dirigente scolastico dell’I. C. Ennio Morricone di Roma, durante la presentazione del progetto 'Fuoriclasse in Movimento'.

“L’ascolto è fondamentale, soprattutto in una società in cui si parla poco e i ragazzi hanno bisogno di essere coinvolti. La scuola da sola, però, non può raggiungere alcuni obiettivi fondamentali: servono collaborazioni, finanziamenti e alleanze. Una comunità educante deve comprendere non solo la scuola e le famiglie, ma anche gli enti del terzo settore, gli enti locali e le realtà che possono mostrare ai ragazzi possibili percorsi per il futuro”, ha aggiunto Lozzi.

Il progetto 'Fuoriclasse in Movimento' è il programma nazionale di Save the Children dedicato al benessere scolastico e alla partecipazione attiva degli studenti come strumenti di prevenzione della dispersione scolastica. Dal 2024 è sostenuto anche da UniCredit attraverso il Fondo Carta Etica.

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Fuoriclasse in Movimento dispersione scolastica benessere scolastico
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