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Mario Sechi sotto tutela per le minacce degli anarchici

Il direttore di Libero è stato autore di alcuni editoriali sulla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti in un'esplosione mentre fabbricavano un ordigno artigianale

Mario Sechi - (Fotogramma)
Mario Sechi - (Fotogramma)
27 maggio 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mario Sechi è sotto tutela da settimane a garanzia della sua sicurezza. Il direttore di 'Libero' è stato autore di alcuni editoriali sulla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti in un'esplosione mentre fabbricavano un ordigno artigianale. Sechi ha ricevuto manifestazioni di solidarietà da esponenti delle istituzioni. "Tentare di intimidire la stampa significa provare a colpire un presidio fondamentale delle nostre istituzioni democratiche. Al direttore di Libero Mario Sechi va la solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica per le minacce ricevute dagli anarchici", afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sui social.

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"Rivolgo la mia vicinanza al direttore di Libero, Mario Sechi, destinatario di gravi minacce che meritano una condanna netta e senza ambiguità. Colpire un giornalista attraverso intimidazioni e violenze verbali significa colpire uno dei presìdi essenziali della vita democratica. La libertà di informazione e il pluralismo delle idee costituiscono valori irrinunciabili che devono essere tutelati con determinazione", dice dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

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