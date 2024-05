Secondo fine settimana con 'Sapori Pro loco' a Villa Manin a Codroipo in Friuli-Venezia Giulia

Al via il secondo fine settimana di “Sapori Pro Loco – Tipicità gusto tradizioni”, la grande manifestazione giunta alla sua 21esima edizione e, che come sempre permette di degustare le specialità enogastronomiche tipiche del Friuli-Venezia Giulia a Villa Manin di Passariano nel Comune di Codroipo (Udine). Appuntamento tra le esedre del complesso dogale il 24-25-26 maggio. Sono in totale 23 le pro loco del territorio regionale (in questo secondo weekend arriva anche quella di Pravisdomini con Leccalecca di Frico, Spiedo a legna e Crostata di cotogna) che proporranno oltre 60 piatti, più vini e birre regionali all’interno di un ricco programma di eventi collaterali per un totale di oltre 40 appuntamenti (calendario completo su www.saporiproloco.it).

Novità di quest’edizione 2024, nella piazza Tonda di Villa Manin: lo stand promozionale di PromoTurismoFvg, ovvero l’area 'Io sono Friuli-Venezia Giulia' che è uno spazio di valorizzazione delle eccellenze regionali, con anche la possibilità di degustare alcuni prodotti interagendo con il pubblico di Sapori Pro Loco. Inoltre, tante degustazioni guidate di vini, birre e altri prodotti del territorio con ingresso libero prenotando sul sito della manifestazione.

Tra gli appuntamenti di questi giorni all’area 'Io sono Fvg', da segnalare domenica 26 maggio alle 18 “Corso Trieste”, presentazione del libro – scritto insieme al fratello Fabio, da Tommaso Zanello noto a tutti come Er Piotta: il rapper romano, come il cognome denota, ha origini friulane. Nell’evento eccezionale per celebrare il 30mo anniversario di costituzione del progetto integrato Cultura del Medio Friuli, dialogherà di Roma e Friuli con Gabriella Cecotti.

E inoltre mercatini, eventi per famiglie, visite guidate, concerti e per lo sport la possibilità di provare il softball in vista dei mondiali che quest’estate si svolgeranno in Friuli-Venezia Giulia. Sapori Pro Loco è organizzata da Unpli Fvg Aps – Comitato regionale pro loco e gode del patrocinio di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, consiglio regionale della Regione Fvg, città di Codroipo, Camera di Commercio Pordenone Udine, con la partecipazione degli operatori volontari del Servizio civile universale.

La manifestazione ha il marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' per l'uso di prodotti locali, quello di Ecofesta per l'attenzione ambientale; ed è stata inoltre insignita della menzione delle sagre di qualità dell’Unione nazionale Pro Loco (Unpli).