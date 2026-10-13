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Selma Blair arrestata per aggressione e rilasciata su cauzione: "Aveva battuto la testa"

Secondo le ricostruzioni, l’intervento delle autorità sarebbe stato provocato da un presunto scatto d’ira a bordo di un aereo

Selma Blair - IPA
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13 ottobre 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lunedì sera Selma Blair è apparsa davanti al Tribunale penale del Queens per rispondere a due distinti capi d’accusa per aggressione. Cos'è successo all'attrice? Il primo capo d'accusa riguarda il presunto episodio in cui avrebbe colpito ripetutamente alla testa un agente di polizia con dei calci, mentre il secondo è legato a una presunta aggressione ai danni di un’infermiera.

Gli episodi contestati avrebbero portato all’arresto della Blair all’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York. Secondo le ricostruzioni, l’intervento delle autorità sarebbe stato provocato da un presunto scatto d’ira a bordo di un aereo, durante il quale sarebbero rimasti feriti anche due assistenti di volo. Durante l’udienza, nonostante la richiesta dei suoi legali, all’attrice è stato imposto di mantenere le manette ai polsi.

Selma Blair arrestata

Nel corso dell’udienza, l’avvocato dell’attrice 54enne, Shawn Barnes, ha sostenuto come la sua assistita stesse attraversando "un’emergenza medica". Secondo quanto riferito dal legale, Blair era salita a bordo dell’aereo dopo aver trascorso molte ore sul set, sarebbe caduta durante il volo e avrebbe battuto la testa. Inoltre, non avrebbe assunto regolarmente alcuni farmaci prescritti. Barnes ha spiegato alla giudice Indira Kahn che quanto accaduto non sarebbe riconducibile a un’aggressione volontaria, ma a una situazione medica delicata. L’avvocato ha inoltre sottolineato che l’attrice, affetta da sclerosi multipla (SM), avrebbe saltato diverse dosi di un potente medicinale utilizzato per tenere sotto controllo gravi sintomi neurologici. La difesa ha ribadito anche che Blair avrebbe riportato un trauma alla testa durante il volo.

Selma Blair è stata comunque rilasciata dopo aver pagato una cauzione. L’attrice dovrà presentarsi ora in tribunale nel gennaio 2027: rischia, in caso di condanna, da due a sette anni di reclusione.

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