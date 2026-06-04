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Il senatore Menia e il diverbio con la coppia gay a Fiumicino: "Siate educati", "Omofobo"

Il senatore Menia davanti alle effusioni tra 2 uomini: "Gli ho ricordato l'educazione, mi hanno minacciato"

Un passeggero all'aeroporto - (Fotogramma)
Un passeggero all'aeroporto - (Fotogramma)
05 giugno 2026 | 00.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Diverbio in aeroporto, a Fiumicino, tra il senatore triestino di Fratelli d'Italia Roberto Menia e una coppia gay, nella saletta di attesa dello scalo romano. A far scattare Menia, le effusioni tra due uomini, una coppia gay, che nel corso di una videochiamata si lascia andare a carezze e baci. "Io -dice all'AdnKronos Menia- gli ho semplicemente ricordato l'educazione, sottolineando che le regole valgono per tutti". Dalla coppia la replica, con l'accusa di omofobia e il diverbio che si accende. "Lei è una brutta persona, un omofobo", mi hanno apostrofato, racconta Menia. In zona anche il capogruppo del M5S di Palazzo Madama, Luca Pirondini, che interviene invitando il senatore meloniano a calmarsi e a non dare lezioni di educazione a nessuno. "Anche una assistente dell'aeroporto si è avvicinata -aggiunge Menia- . Anche lei ha visto che sono stato insultato, hanno minacciato pure di usare le mani, ma io non avevo certo timore, comunque -conclude- questi pensano di potersi comportare come vogliono, mentre ci sono regole di educazione che valgono per tutti".

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