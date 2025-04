Un camion questa mattina è rimasto in bilico sul Ponte Verdi a San Daniele Po, in provincia di Cremona, rischiando di finire nel fiume. Salvo il camionista, uscito dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. A farlo sapere i vigili del fuoco, che sono riusciti a evitare che la motrice del camion, destinato al trasporto di container, finisse in acqua.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 sulla provinciale 33 tra San Daniele Po e Roccabianca, in provincia di Parma. Il camion, per cause ancora da accertare, ha urtato e sfondato guardrail e barriera del ponte, rimanendo sospeso sul Po.

Sul posto sono intervenute dai comandi di Cremona e Fidenza quattro squadre dei vigili del fuoco, con due autopompe, un'autoscala e un'autogru. "L'intervento - comunica la direzione regionale dei vigili del fuoco della Lombardia su Telegram - è riuscito a evitare che il mezzo pesante finisse nelle acque del fiume, concludendo le operazioni senza ulteriori complicazioni".