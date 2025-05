Sicurezza, Gravina (Remind): "Operazione “Strade sicure” può coinvolgere la sicurezza privata"

“Penso che in alcuni punti, non i più critici, le guardie giurate potrebbero sostituire l’esercito nell’operazione “Strade sicure”. La cosa potrebbe essere interessante per lo Stato anche dal punto di vista economico perché una guardia giurata ha un costo inferiore rispetto a un soldato”. Lo ha detto Giulio Gravina, presidente reparto sicurezza urbana Remind, durante l’evento Nazione Sicura 2025 promosso da Remind, svoltosi a Palazzo Ferrajoli a Roma. L’incontro si propone di affrontare le numerose dimensioni della sicurezza tra cui quella Nazionale, Finanziaria, Urbana, Infrastrutturale, Energetica, Informatica, Sanitaria, del Lavoro, Fisica, del Patrimonio e Alimentare.