circle x black
Cerca nel sito
 

Sicurezza, Viminale: rafforzati controlli per concerti, eventi e mercatini Natale

Alta vigilanza sul rischio di estremismo di matrice antisionista e islamica. Potenziato il monitoraggio sul dark web

Controlli a Roma (Fotogramma/Ipa)
Controlli a Roma (Fotogramma/Ipa)
17 dicembre 2025 | 19.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Più controlli su concerti, eventi e mercatini di Natale in vista delle festività natalizie. La decisione è stata presa nel corso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica di oggi, mercoledì 17 dicembre, al Viminale. Resta alta la vigilanza sul rischio di estremismo di matrice antisionista e islamica, con uno sguardo attento anche alle dinamiche on line. Potenziato il monitoraggio in particolare del dark web.

All’incontro, presieduto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, hanno preso parte i vertici delle forze di polizia, dell'intelligence e della cyber security ed stato esaminato lo scenario internazionale, anche alla luce di recenti episodi di antisemitismo, registrati all'estero, che confermano un clima di tensione diffusa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
controlli sicurezza controlli sicurezza concerti controlli sicurezza natale controlli sicurezza capodanno
Vedi anche
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza