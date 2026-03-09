circle x black
Cerca nel sito
 

Sifilide, Bassetti: "Aumento impressionante di casi tra i giovanissimi"

L'infettivologo ricorda che se non curata "può fare problemi. Il preservativo rimane lo strumento migliore per difendersi da tutte le infezioni sessualmente trasmesse"

-
- 123rf
09 marzo 2026 | 19.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'infettivologo Matteo Bassetti mette in guardia su "un allarme a livello mondiale per quanto riguarda la sifilide". Lo fa con un reel su Instagram in cui spiega che l'allarme in questo momento "arriva dal Sud America, esattamente dal Perù", ma, spiega Bassetti, riguarda anche l'Italia dove "c'è un aumento impressionante di casi soprattutto tra i più giovani, parliamo anche di 15-16-17enni".

Cos'è la sifilide

La sifilide è un'infezione causata dal batterio Treponema pallidum, che si trasmette esclusivamente per contatto diretto, prevalentemente attraverso rapporti sessuali o contatti oro-genitali che rivestono un ruolo molto importante nella trasmissione della malattia. Le persone che rischiano di contrarla sono soprattutto coloro che hanno rapporti sessuali non protetti.

I rischi

"La sifilide - spiega Bassetti nel video - è una malattia sessualmente trasmessa che se curata bene non dà problemi. Ma se non viene identificata bene, con i test, può dare problemi".

Come si fa la diagnosi

Il sospetto diagnostico va sempre confermato con esami diretti (una sorta di tampone della lesione) oppure con specifici esami del sangue, che di solito diventano positivi non prima di quattro settimane dall’infezione.

Come proteggersi

Bassetti ricorda poi che "il preservativo rimane lo strumento migliore per difendersi da tutte le infezioni sessualmente trasmesse, compresa la sifilide".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sifilide sifilide Italia sifilide sintomi sifilide terapia
Vedi anche
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza