circle x black
Cerca nel sito
 

Sla, Lettieri (Centri Nemo): "Serve più capillarità sul territorio e riconoscimento formale malattie"

Francesco Lettieri - (Foto Adnkronos)
Francesco Lettieri - (Foto Adnkronos)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
19 settembre 2026 | 14.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Purtroppo i numeri della Sla sono sempre crescenti, questo sia per un’attenzione maggiore nella fase di diagnosi, sia per un accesso facilitato in alcuni casi alla parte ambulatoriale". Così Francesco Lettieri, direttore Area Centro Sud dei Centri Clinici Nemo, ha spiegato ieri a Paestum, in occasione della XIX Giornata nazionale della Sla, l’importanza di una rete assistenziale specializzata per le persone con malattie neuromuscolari. "La richiesta di persone affette da malattie neuromuscolari è sempre maggiore. Quello che chiediamo alle istituzioni è non solo darci la possibilità di una maggiore capillarizzazione sul territorio, ma anche un sostegno che possa riconoscere questo tipo di malattie da un punto di vista formale", ha sottolineato Lettieri.

Il problema, ha evidenziato, è anche il divario tra i bisogni concreti dei pazienti e il riconoscimento previsto dal sistema sanitario. "Poi si scontra la pratica della malattia con la forma dei riconoscimenti sanitari, che non sempre corrispondono. Per cui lo sforzo degli operatori sanitari poi diventa doppio in alcuni casi e si basa solo sulla buona volontà e sul senso di responsabilità degli operatori sanitari". Lettieri ha quindi richiamato la necessità di rafforzare la presenza dei centri specializzati. “Siamo diventati piccoli e pochi, nel senso che in Italia sono otto", ha spiegato, evidenziando come l’aumento della domanda renda necessario un modello più diffuso sul territorio.

Al centro ci sono anche le richieste delle famiglie. "Le famiglie quello che chiedono è essere protette in ospedale", ha detto Lettieri, spiegando che "nei centri specializzati c’è un’assistenza multidisciplinare e anche molto più attenta". L’obiettivo, ha aggiunto, è garantire una presenza di operatori adeguata alle esigenze delle persone con patologie neuromuscolari. "Quello che vorrebbero è sul territorio. Ahimè non tutti i territori sono attrezzati", ha proseguito. Una difficoltà legata sia alla numerosità dei pazienti sia alla necessità di competenze specifiche. "C’è bisogno di conoscenze specifiche per curare queste persone". Il passaggio dall’ospedale alla casa resta così uno dei momenti più delicati. "Per quella parte burocratica che un po’ ci caratterizza, l’attivazione dell’assistenza domiciliare è un primo scoglio che può sembrare banale perché burocratico, ma è appunto il primo passaggio complicato nell’andare dall’ospedale a casa", ha concluso Lettieri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sla Centri Nemo Malattie rare
Vedi anche
A Dublino Eurogruppo/Ecofin, su tavolo tassazione extraprofitti energia - Videoselfie dal nostro inviato
News to go
Divieto di social sotto i 15 anni, la nuova proposta del governo francese
Banche centrali, Cesarano (Sella sgr): "Tassi alti e meno Treasury alla Cina, torna il rischio debito" - Video
Prof accoltellata a Roma, Schlein: "Scossi, accanto a insegnanti e scuola per lavoro di prevenzione" - Video
Gardone Val Trompia, lo spettacolo delle Frecce Tricolori - Video
Chi l'ha visto, Raffaella Griggi: "Il programma non cambia. Il mio stile? Sono alla mano e imperfetta" - Video
Giorgetti a Dublino: "Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%". E cita Boskov - Video
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video
Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza